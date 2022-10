Vorige week nog kritiek, nu lof van Guardiola voor De Bruyne: "Mijn plicht om te zeggen dat we meer willen van hem"

Kevin De Bruyne scoorde met een geweldige vrije trap de enige goal voor Manchester City tegen Leicester City.

Manchester City won zaterdagmiddag op het veld van Leicester City met 0-1. En dat dankij een geweldige vrije trap van Kevin De Bruyne. Ook vorige week tegen Brighton scoorde de Bruyne al.

Toen was zijn coach Pep Guardiola nog kritisch voor de Rode Duivel. Hij zei toen: "Hij zit nog niet aan zijn topniveau. Hij kan nog beter. Dat weet hij zelf ook."

Nu was de Spanjaard wel vol lof over de man van de match. "Vandaag stond hij er weer, was hij aanwezig en was hij waar we hem nodig hebben. Het is niet dat hij het niet kan. We werken nu zeven jaar samen. We hebben alles gedaan behalve het bed delen. Ik ken hem dus wel aardig. Het is mijn plicht als manager om hem te zeggen dat we meer van hem willen."