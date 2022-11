Juventus in zelfde situatie als in 2016? Heel het bestuur geeft er de brui aan, schandaal wordt erger

Voorzitter Andrea Agnelli en heel het bestuur van Juventus hebben maandagavond ontslag genomen. Een verrassing die kan tellen.

Aardbeving in Italië maandagavond: Andrea Agnelli en het voltallige management van Juventus namen ontslag. Onder hen ook vice-president Pavel Nedved, in functie sinds 2015. Agnelli was sinds 2010 het hoofd van de Oude Dame en zijn tijdperk loopt dus ten einde. De reden achter dit algemene ontslag, waarbij het hele bestuur van Turijn betrokken is: de conclusies van het Prisma-onderzoek, geopend door het parket van Turijn voor vervalste rekeningen.

Erger nog: volgens Federic Ferri, directeur van Sky Sports Italy, zijn we getuige van een situatie op een schaal die vergelijkbaar is met Calciopoli in 2006. "Wat er gebeurt, houdt rechtstreeks verband met het Prisma-schandaal. Veroordelingen, telefoontaps en beschuldigingen zijn aan de gang. Het niveau van de ernst van de situatie is gelijk aan die van 2006, "zei hij.

Toen degradeerde Juventus zelfs en moest het zich terugknokken naar het hoogste niveau...