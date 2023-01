Opstellingen: Frey opnieuw naar de bank bij Antwerp, HVH wijzigt op 4 plaatsen

Dé topper op zaterdagavond is ongetwijfeld Antwerp-AA Gent.

De Laet geschorst, Ekkelenkamp en Balikwisha er terug in bij Antwerp

Bij Antwerp is het elke week een beetje uitkijken naar hoe Van Bommel zijn troepen zal opstellen. Met drie man achterin of met vier? Waar staat Stengs?

Met de namen die we op het wedstrijdblad spotten, maken wij er een viermansdefensie van met Bataille, Pacho, Alderweireld en Avila. Daarvoor staan Ekkelenkamp en Vermeeren op het middenveld. Voor Ekkelenkamp is het de eerste wedstrijd sinds de WK-break. De Nederlander is in een oefenwedstrijd na Nieuwjaar tegen Kortrijk geblesseerd geraakt.

Geen Frey

En dan zitten we bij de voorspelers van Antwerp, waar het giswerk meer begint. Staat Stengs op de 10 of meer op de linkerflank? De andere positie wordt ongetwijfeld ingevuld door Balikwisha terwijl Muja op rechts lijkt te zullen staan met Janssen diep. Frey vliegt terug naar de bank ondanks zijn doelpunt tegen Westerlo op de vorige speeldag.

4 wissels bij bezoekers

Bij AA Gent wijzigt Hein Vanhaezebrouck op 4 plaatsen tegenover het 0-0 gelijkspel tegen Standard vorige week maar blijft de opstelling wel dezelfde. Hauge is naast de kern gevallen. Odjidja, Samoise en Owusu starten op de bank. In hun plaats staan Kums, Castro-Montes, De Sart en Salah op het veld.