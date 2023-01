Sandard-coach Deila na weinige kansen tegen STVV: "Het moet offensief gewoon beter dan wat we hebben getoond"

Standard had maar één schot op doel tegen STVV.

Standard kon pas in de toegevoegde tijd scoren tegen STVV door een fout van STVV-speler Bauer, die onder een bal door ging. Daarvoor had Standard wel de bal, maar veel (doel)kansen kwamen daar niet van.

Ook Standard-coach Ronny Deila zag dat het beter moet: "We speelden tegen een moeilijk te ontwrichten team. We hebben hen goed vastgezet op hun eigen helft, maar in de zone van de waarheid ontbrak het ons aan kwaliteit. Het ontbrak ons aan een goede laatste pass of een beslissende individuele actie. Op dat vlak moeten we ons blijven ontwikkelen", zei de Noorse coach bij Het Belang van Limburg.

Standard kon al vier wedstrijden niet meer winnen in de competitie. "Dat knaagt niet alleen aan mijn spelers, maar ook aan mij. We willen winnen, maar dan moet het offensief gewoon beter dan wat we vandaag hebben getoond", zei de Standard-coach nog.