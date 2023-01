Vraagtekens of KAS Eupen vs Racing Genk kan doorgaan: "We doen er alles aan"

Vanavond wordt om 20.45 uur de aftrap gegeven voor KAS Eupen tegen KRC Genk. Al is het kijken of die match wel kan doorgaan na de hevige sneeuwval.

In Eupen willen ze er alles aan doen om de match effectief te laten doorgaan. De veldverwarming draait en vanaf 17 uur wordt er met man en macht sneeuw geruimd.

Kijken of alles in orde komt, maar bij Eupen geloven ze alvast in de goede afloop.

𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐃𝐚𝐲



We welcome KRC Genk to our Winterwonderland ❄️🥶. The pitch heating is running and everyone is working on solutions to be able to play tonight. The focus is on that and not on canceling the game. #eupgnk pic.twitter.com/zABJy1nZGW