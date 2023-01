Kevin De Bruyne de meest waardevolle Rode Duivel in 2022, wie was het meest van waarde in de Jupiler Pro League?

In de Jupiler Pro League zijn we volop bezig aan 2023. Maar het was hoog tijd om nog eens terug te blikken naar 2022.

Als we naar de statistieken van 2022 kijken, dan is Paul Onuachu de speler die het belangrijkste was voor zijn team in de Jupiler Pro League.

Hij totaliseerde liefst 22 goals én 2 assist, goed voor een voet in 24 goals. Daarmee houdt hij Hugo Cuypers (16 goals, 6 assists) en Andreas Skov Olsen (11 goals, 11 assists) nipt af.

Top-10

Nog in de top-10 vinden we onder meer Mike Trésor, Teddy Teuma en Tarik Tissoudali. We lijsten graag de top-12 voor u op:

Als we het internationaal bekijken, dan is Kevin De Bruyne met 21 goals en 24 assists de grote man van alle Rode Duivels.

Michy Batshuayi volgt op grote afstand met een voet in 26 doelpunten, terwijl Hugo Cuypers met zijn goals in Europa ook op 26 uitkomt.