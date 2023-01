Niet de spits die ze wilden: Anderlecht komt met 34-jarige aanvaller op de proppen na horrordag

Mogen we dit een transfer uit 'armoede' noemen? Misschien toch wel. Na het proberen van maar liefst vier spitsen binnen te halen in 24 uur tijd moet Anderlecht 'genoegen' nemen met een noodoplossing genaamd Islam Slimani.

De 34-jarige Algerijnse aanvaller was zeker niet keuze nummer 1. Dat was Talu Arokodare, maar intussen weet u ook wat daarmee gebeurd is... Pijnlijk! Daarna mislukte de poging bij Amine Salama. En eerder was er ook al geprobeerd bij Sory Kaba. De blessure van Thomas Henry was verleden week al een serieuze domper op de ambities.

Silami is echter het enige wat op korte termijn nog verwezenlijkbaar is. Hij zal waarschijnlijk zijn contract bij Stade Brest laten verbreken, waardoor de afronding van de transfer niet zo dringend is. Anderlecht had wel wat kracht nodig in de aanval, maar rekende op een jonge - lees: iemand die ze met meerwaarde konden doorverkopen - spits.

Slimani heeft in het verleden ook voor onder meer Sporting CP, Leicester City, Newcastle, Monaco en Lyon gespeeld. Voor de Algerijnse nationale ploeg scoorde hij al 42 keer.