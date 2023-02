Björn Engels is niet de beste vriend van nieuwe Anderlecht-spits: "Echt triest"

RSC Anderlecht beleefde een wel heel bewogen zoektocht naar een nieuwe spits.

De nieuwe aanvaller van RSC Anderlecht is Islam Slimani. De Algerijn komt transfervrij naar het Lotto Park. Björn Engels weet perfect wie hij is. In 2016 was de Algerijnse spits immers verantwoordelijk voor een heel zware blessure bij Engels, tijdens het duel tussen Club Brugge en Leicester City in de Champions League.

In een duel kwam Engels slecht neer en waren verschillende pezen in de schouder afgescheurd. Er volgde een revalidatie die verschillende maanden in beslag nam. Engels bekeek de beelden van het duel met Slimani naar eigen zeggen honderden keren. In een dagboek voor FAN reageerde hij indertijd op het voorval.

“Ik blijf kwaad. Iemand een duw geven uit frustratie, dat kan gebeuren. Maar op de beelden zie ik hem kijken. Net wanneer Butelle uitkomt, duwt hij me. Alsof hij me heel bewust wilde pijn doen. En dan gebaren alsof hij niets heeft gedaan. Ik kan dat niet plaatsen”, klonk het. “Zelfs wanneer ik daar op de grond zat, kermend van de pijn, is hij niet meer naar mij toe gekomen. Slimani moet ook hebben gezien dat er iets aan de hand was. Niet de minste medeleven tonen, noch in de wedstrijd, noch achteraf, dat vind ik echt triest.”