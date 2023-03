Marc Degryse kan zijn ogen niet geloven over gerucht van de VAR dat hij opvangt

De VAR heeft een van de moeilijkste weken ooit achter de rug. Het is uitkijken of er binnenkort verandering komt.

De problemen met de VAR zijn er altijd al geweest, maar de voorbije dagen en weken werd het wel erg gortig. Ook analist Marc Degryse begrijpt niet hoe het zover kon komen.

Hij ving echter de nodige geruchten op. “Her en der hoor je wel dat de onderlinge relaties niet optimaal zijn”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Dat er fricties ontstaan als een VAR een hoofdref naar het scherm haalt, omdat dat aanvoelt alsof de ene collega de andere op de vingers tikt. Dat zou door sommigen als pijnlijk ervaren worden.”

Voor Degryse is dat onzin. De scheidsrechter en de videoref moeten samen een oordeel vellen over de situatie en niet elk hun mening geven. Maar er is nog veel meer aan de hand, zo vernam Degryse in de wandelgangen. “Er gaan geruchten dat de concurrentie tussen de refs groot is. Dat ze niet aan hetzelfde zeel trekken”, weet de analist.