Voormalig wereldvedette haalt keihard uit naar Lukaku

Romelu Lukaku kwam tegen Spezia wel tot scoren, maar Inter verloor met 2-1. Voor voormalig topspits Christian Vieri andermaal het sein om de aanval te openen op Romelu Lukaku.

Inter glijdt steeds verder weg. Het verschil met leider Napoli is nu al 18 punten. Voor Vieri doet Lukaku te weinig bij zijn voormalige club. "Inter creëert elke thuiswedstrijd minimaal tien kansen en speelt ook goed", aldus Vieri op zijn eigen Bobo TV-kanaal.

"Je hebt Dumfries die elke keer opkomt, net als Dimarco aan de andere kant en dan heb je ook nog Barella die Lukaku in een goede positie brengt", vervolgde Vieri. "Ik zal je één ding vertellen: als ik voor dit Inter had gespeeld, dan was ik elk seizoen topscorer geworden."

Inter speelt dinsdagavond tegen FC Porto in de Champions League. Lukaku maakte in de heenwedstrijd de enige treffer, maar de Italiaanse pers verwacht wel Dzeko en Lautaro aan de aftrap.