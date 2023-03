Realistisch gezien zou Anderlecht kansloos moeten zijn: "We zitten zelfs nog niet 'close' van waar we willen staan"

Anderlecht droomt... Anderlecht wil verder in de Conference League, maar heeft het grootste respect voor Villarreal. Een ploeg waar ze eigenlijk niet mee kunnen concurreren, maar de waarheid ligt altijd op het veld. Kunnen ze de verwachtingen nog één keer overtreffen?

Jesper Fredberg, CEO Sports, zou het heel graag zien gebeuren. Het zou zijn taak voor volgend seizoen financieel en qua aantrekkelijkheid veel makkelijker maken. Je kan al sneller eens een speler overtuigen als je net kwartfinale van een Europese competitie gespeeld hebt.

"Dit is een heel grote match voor Anderlecht. Er is geen twijfel over wie favoriet is. Ik las ergens iets over 60-40, maar de verhoudingen liggen veel verder uit elkaar. Qua budget, qua sterkte van de competitie, qua spelers... Het zou een verrassing zijn als we doorgaan, maar we hebben vertrouwen na de laatste twee matchen."

Tegen Cercle Brugge speelden jullie misschien je beste match van het seizoen?

"Ja, daarom was het ook zo frustrerend dat we er bij de rust geen twee of drie extra gemaakt hadden. Die match had nooit een ander resultaat mogen hebben, maar er was toch lang twijfel. Het was een heel sterke prestatie, maar we zitten zelfs nog niet dichtbij van waar we willen zijn."

"Het verhaal begint wel duidelijker te worden voor iedereen. Als je goed speelt en wint, dan begint het ook leuker te worden voor iedereen."

Hoe gaan jullie het aanpakken tegen Villarreal? Want er moet gescoord worden en weinig weggegeven worden...

"We gaan ons spel spelen. We zijn niet goed in afwachten en op de counter iets proberen. Dat is niet waar onze sterkte ligt. Ik weet wel niet met welk team Villarreal aan de aftrap gaat komen, maar het zal een ploeg zijn waarvan ze denken dat ze ons kunnen kloppen. Onthou wel: zij zijn één van de favorieten om dit toernooi te winnen."

Is deze match ook belangrijk richting budget voor volgend seizoen?

"Ik wil belangrijke wedstrijden spelen zodat we alle spelers kunnen testen voor de toekomst. Ik wil onze fans ook Europees voetbal geven. We moeten er nu van genieten."

"Ik zeg ook aan de spelers: als jullie binnen 15 jaar terugkijken op je carrière gaan er niet veel wedstrijden in de laatste 16 van een Europese competitie tussen zitten. Budgettair komt voor mij op de tweede plaats, al zal onze CFO daar anders over denken."

"Kiezen tussen Villarreal en OHL, daar doe ik niet aan mee. Onze ploeg heeft al bewezen dat ze er in vier dagen twee keer kunnen staan. Voor mij is de belangrijkste wedstrijd die van donderdag. En vrijdag zal dat die van zondag zijn."