Stevige bekroning voor goudhaantje KAA Gent, die ook Anderlechtspeler aftroeft

Het was een geweldige week voor de Belgische ploegen in Europa. En dat heeft ook zo zijn gevolgen uiteraard.

KAA Gent wist zich te plaatsen voor de kwartfinales na een stevige prestatie in Turkije, met onder meer een hattrick van Gift Orban.

Een dag later was er een heel sterke doelman Bart Verbruggen in de 0-1 stunt van Anderlecht bij Villarreal, ook goed voor kwalificatie.

Beiden werden genomineerd in het team van de week van de Conference League, de hattrick van Orban heeft uiteindelijk de doorslag gegeven.

Prijs voor Belgisch team

De twee andere genomineerden komen Anderlecht en Gent tegen in de kwartfinales: Jesper Karlsson van AZ Alkmaar en Jarrod Bowen van West Ham United.

Die laatste won als 'troostprijs' wel de prijs voor doelpunt van de week in de Conference League. In de play-offs had Bart Verbruggen overigens ook al eens de prijs van speler van de week gewonnen.

In de Europa League won Adan van Sporting CP overigens, waardoor er geen prijsje is voor de genomineerde Amani Lazare.