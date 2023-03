Word jij onze collega? Voetbalkrant zoekt nieuwe medewerker

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor Voetbalkrant. Ben jij gepassioneerd door voetbal en heb je een vlotte pen? Dan word jij misschien wel onze nieuwe voetbaljournalist.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe redacteur op freelance basis voor Voetbalkrant. Jouw taak bestaat in het opvolgen van het dagelijks voetbalnieuws en dit op een vlot leesbare manier brengen. Je zal ook opiniestukken en analyses schrijven en wedstrijden bijwonen uit de Jupiler Pro League.

Het spreekt voor zich dat je gebeten bent door de voetbalmicrobe en dat je perfect op de hoogte bent van wat reilt en zeilt in de binnen- en buitenlandse voetbalwereld. Omdat je van thuis uit werkt, ben je in staat om zelfstandig te werken. Je zal afstemmen met collega's via digitale media.

Creativiteit is in deze job een must. Je gaat steeds weer op zoek naar die treffende invalshoek. Daarbij kan je hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en ben je in staat om, rekening houdend met de visie van Voetbalkrant, zelf te bepalen welk nieuws je online brengt.

Bij Voetbalkrant kom je in een gemotiveerd team terecht. Wij geven je de nodige opleiding en begeleiding. Je krijgt een marktconforme vergoeding.

Ben jij de voetbaljournalist die wij zoeken? Vul dan het formulier in via deze link: https://www.voetbalkrant.com/vacature