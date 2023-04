Riemer slaat mea culpa, maar heeft ook verwijten: "Dat vind ik crazy"

Brian Riemer vond deze keer geen oplossingen voor al het aanvallende geweld van de tegenpartij. De trainer van Anderlecht sloeg mea culpa, maar had ook nog iets te zeggen aan de kalendermaker.

Al weten we niet goed wat we ervan moeten denken. Riemer hekelde het aanvangsuur van de wedstrijd. "Kijk, ik zoek geen excuses, maar... We spelen voor de Belgische coëfficiënt, om punten voor het land te verzamelen."

"En dan moeten we deze wedstrijd om 13u30 spelen. Nog geen drie dagen na onze zware match tegen AZ... Dat vind ik crazy. Het is geen excuus, maar ook geen voordeel voor een team dat nog meedoet in Europa."

Blijkbaar maakten we de verkeerde keuzes

Of Anderlecht op een later uur wel iets had kunnen rapen tegen Genk betwijfelen we. Zeker gezien het verloop van de wedstrijd en de vrijheid die Joseph Paintsil kreeg van Moussa N'Diaye. "We wisten dat Murillo niet kon spelen. Moussa zat in grote vorm en dan moet je de afweging maken: ga ik voor frisse benen of voor continuïteit?"

"Blijkbaar hebben we de verkeerde keuze gemaakt. We hadden misschien iets anders moeten doen. Er waren een paar spelers die niet in de match zaten. Misschien kozen we de verkeerde opstelling ja."

"De eerste helft was nog evenwichtig, maar die late goal veranderde de dynamiek van de wedstrijd. En de eerste twintig minuten van de tweede helft waren zwaar onder ons niveau. Dat had ik nog niet gezien van mijn team."

En nu? Anderlecht moet hopen dat zowel Charleroi (tegen Genk) en Cercle Brugge (tegen Zulte Waregem) verliezen op de laatste speeldag. "We geloven er nog in. Alle druk ligt op die twee ploegen en we zullen zien hoe ze daarmee omgaan. Wij moeten Mechelen kloppen, dat is het enige wat we zelf in handen hebben."