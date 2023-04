KV Oostende & Thalhammer nemen in schoonheid afscheid van 1A: "Voor mij is deze overwinning verdiend"

Ondanks de eerdere degradatie wist KV Oostende gisteren in schoonheid afscheid te nemen van de Jupiler Pro League. De Kustboys van Dominik Thalhammer wonnen met 1-2 op het veld van KAA Gent, die zo de Champions' play-offs misliepen.

Wie zijn geld voor de wedstrijd had ingezet dat KV Oostende ging winnen op het veld van KAA Gent is wellicht nu een stukje rijker. De Kustboys waren inmiddels al zeker van de degradatie en na vier zware nederlagen op een rij ook niet bepaald in vorm. Op de laatste speeldag moest Oostende op bezoek bij KAA Gent dat door van hun te winnen de Champions' play-offs zou behalen. "Deze week hadden we het natuurlijk moeilijk na de degradatie. Je kan je wel voorstellen wat dat met een groep doet als je zakt. Toch probeerden we er alles aan te doen om het seizoen in schoonheid af te sluiten. We wouden alles doen voor de club, de supporters en natuurlijk ook voor onszelf", begon coach Dominik Thalhammer op de persconferentie.

De overwinning in de Ghelamco Arena pakten ze zeker en vast niet op een diefje. KV Oostende dicteerde voor het grootste deel van de wedstrijd het spel, maar het openingskwartier was wel voor de thuisploeg. "We hadden het moeilijk om in de wedstrijd te komen. Na 15 à 20 minuten hadden we controle over de wedstrijd. We hadden ook wel wat grote kansen met Hornby en Sakamoto in de eerste helft, maar lieten dat na", ging de coach van Oostende verder. "Op het einde van de wedstrijd kwam Gent heel hard opzetten. Toen hadden we het wel moeilijk. Maar voor mij is deze overwinning verdiend. Ik feleciteer heel mijn team", besloot Thalhammer. Zo konden beide partijen in schoonheid afscheid nemen van de Jupiler Pro League.