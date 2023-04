Aad de Mos twijfelt niet aan wie de titel pakt in de Jupiler Pro League

In de Jupiler Pro League begint dit weekend play-off 2. Antwerp en Union moeten nog even wachten door de bekerfinale.

De ontknoping van de Champions’ Play-Offs komt eraan. Het belooft dit jaar in de Jupiler Pro League een bijzonder spannende titelstrijd te worden. Al is dat zonder Aad de Mos gerekend. Hij denkt dat de situatie nu al duidelijk is.

“Ik twijfel niet: Antwerp wordt kampioen. En wint de beker. Zij pakken de dubbel. Simpelweg omdat ze het beste spelersmateriaal hebben - Janssen, Ekkelenkamp, Stengs, de jonge jongens die het goed doen. Mark van Bommel heeft ook de ervaring uit zijn spelerscarrière”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Voor De Mos is KRC Genk over zijn hoogtepunt heen en komt dat in de play-offs niet meer goed. Ook Union SG is mentaal niet klaar voor de strijd, door de tik die ze van Leverkusen in de Europa League kregen, meent de Nederlander.

En dan heb je nog blauwzwart. “Wees maar zeker dat die andere ploegen liever tegen AA Gent zouden gespeeld hebben. Club heeft het voordeel dat het vrijuit kan spelen na het cadeautje van Vanhaezebrouck en co. Het gaat spannend worden de komende weken.”