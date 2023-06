Opstellingen: Opluchting bij Antwerp, Vrancken geeft youngster opnieuw plekje in de basis

Nog even en we weten het, wie wordt kampioen in de Jupiler Pro League?

Janssen in, Miyoshi op de bank In Genk nemen Racing Genk en Antwerp het tegen elkaar op in een nagenoeg rechtstreeks duel voor de titel. Bij winst is Antwerp kampioen. Genk moet bij winst wat hopen op meeval bij Union-Club Brugge. De bezoekende fans kunnen alvast opgelucht ademhalen want Vincent Janssen heeft de basisopstelling van Antwerp gehaald. De Nederlander verliet met last aan de hamstring vroegtijdig het veld tegen Union vorige week en er stond nog een dik vet vraagteken achter zijn naam. De geschorste Stengs wordt opgevangen door een middenveld Vermeeren-Keita-Ekkelenkamp. Voorin heeft Van Bommel gekozen voor Balikwisha en Kerk op de flank. Op de bank viert Antwerp de terugkeer van Miyoshi die lang geblesseerd was. Ook Faris Haroun zit naast Van Bommel op de bank. WARRIORS! ⚔️🔴⚪#RAFC #GNKANT #COYR pic.twitter.com/vbbfZRHWOa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 4, 2023 El Khannouss opnieuw van de partij Bij de thuisploeg stond er ook een vraagteken achter één naam, kapitein Bryan Heynen die in tranen gewisseld werd vorige week. Hij is er opnieuw bij voor de Limburgers. De voorbije twee weken deed Vrancken het met Sor-Trésor-Paintsil maar na een goede invalbeurt in Brugge krijgt El Khannouss opnieuw een plekje op de basis waardoor Trésor opnieuw naar de linkerflank moet uitwijken. Helemaal in de punt krijgt Tolu Arokodare de voorkeur op Samatta.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - Antwerp nu live op Voetbalkrant.com.