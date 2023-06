Done deal: Club Brugge slaat toe, speler kondigt afscheid aan bij zijn ploeg

Club Brugge wil zich graag versterken deze zomer. En daarbij hebben ze nu ook raak getroffen, zo lijkt het wel.

De geruchten over Barcelona-spits Victor Barbera zijn er al enkele maanden en er wordt al gefluisterd dat alles al van deze winter in kannen en kruiken is.

Een echte deal was er nog niet, maar de deal komt wel steeds dichterbij. De transfer is gefinaliseerd en aankomende zomer komt Barbera naar Jan Breydel.

© photonews

De 18-jarige spits is einde contract in Catalonië en komt dus transfervrij over naar Brugge. Hij kon door zijn aflopende contract al van deze winter onderhandelen.

Barbera zorgde al voor vijftien goals en een assist bij Barcelona B dit seizoen en werd er de afgelopen weken uit de selectie geweerd met oog op de toekomst.

Een bericht gedeeld door ViĢctor BarberaĢ Romero (@victorbr9)