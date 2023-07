Harde dobbers wachten op KRC Genk ... als het Servette opzij kan krijgen

Maandagmiddag wordt geloot voor de derde voorronde van de Champions League. En voor KRC Genk wordt dat mogelijks een enorm harde dobber.

KRC Genk moet zich natuurlijk eerst en vooral zien te plaatsen voor de derde voorronde. Dan moet het de komende weken voorbij Servette Genève geraken.

Geen reekshoofd

Dat is de club waar René Weiler de coach is momenteel. Hij was in het verleden nog actief bij RSC Anderlecht.

Als Genk zich weet te plaatsen, dan is het in de volgende ronde geen reekshoofd. PSV, Rangers, Braga en Marseille zijn de mogelijke tegenstanders in die derde voorronde - en ook in de eventuele play-offs.