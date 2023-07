LIVE: Start het ambitieuze Westerlo in het vernieuwde Eupen het seizoen meteen goed?

Eupen ontvangt op de openingsspeeldag meteen het ambitieuze Westerlo. De thuisploeg is sterk vernieuwd na het vertrek van enkele sterhouders. Westerlo wil meteen zijn ambities kracht bijzetten met een zege aan de Kehrweg.

Ook Eupen en Westerlo starten hun seizoen. Eupen verloor enkele sterkhouders en trainer Florian Kohfeldt heeft zo misschien wat extra tijd nodig om een type-elftal te zoeken. Al zal het ook snel moeten gaan en zullen ze snel vertrouwen willen opdoen, want het wil na de wedstrijd tegen Westerlo met een slechte prestatie beginnen.

Westerlo is daarentegen ambitieus, getuige de stevige transfers dat het deed. Zo werden de sterkhouders van vorig seizoen vervangen. Vooral van aanvaller Matija Frigan zal er veel verwacht worden. Hij is de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de club.

Beide clubs willen meteen goed aan het seizoen beginnen. Eupen wil met een vernieuwd elftal meteen bevestiging na de voorbereiding. Westerlo wil zijn ambities voor dit seizoen meteen kracht bijzetten.