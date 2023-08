Blessin en het verhaal van tien kleine negers: "Maar hoop op speler die ik zo haatte"

Union SG zag deze zomer al negen spelers vertrekken. Deze week waren het er opnieuw twee.

Bart Nieuwskoop en Senne Lynen waren de laatste twee vertrekkers bij Union SG, in totaal is er bijna een volledig elftal weg. Alexander Blessin laat het echter niet aan zijn hart komen. De zes op zes heeft vooral de supporters gerustgesteld.

“We wisten dat Senne zou vertrekken, de vraag was alleen wanneer. Dat Bart vertrok, was wel wat een verrassing. Of ach, eigenlijk toch niet. Hij had nog maar een jaar contract en de club van zijn jeugd kwam aankloppen. Bovendien speelt die dan ook nog eens in de Champions League”, citeert La Dernière Heure de Duitse coach van Union SG op zijn persconferentie.

Blessin is vooral blij dat er zicht is op versterkingen telkens er spelers vertrekken. Eén van die nieuwkomers zou wel eens Mats Rits kunnen worden. “Toen ik nog coach van KV Oostende was, haatte ik hem omdat hij tegen ons scoorde”, lacht Blessin. “Hij is dus zeker een goede speler, maar ik kan er weinig over zeggen omdat hij nog onder contract ligt bij een andere club. Wat ik wel kan zeggen, is dat er zeker nog spelers bij komen die ons team beter zullen maken. Ik word dus niet nerveus. Ik begrijp dat de fans wel wat nerveus worden, maar hier wordt achter de schermen echt hard gewerkt.”

Welke invloed de vele vertrekkers op de ambities hebben is niet meteen duidelijk. “De verwachtingen van de fans zijn hoog en dat begrijp ik. Ik wil vooral elke wedstrijd winnen en hongerige spelers zien. Er komen zeker nog spelers bij die bij onze stijl passen en ons beter maken als een team. Het ziet er goed uit, maar we moeten niet arrogant zijn. We willen meer dan 6 op 6.”