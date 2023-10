Ondanks droogte aan doelpunten: Van Bommel verrast niet in basis tegen Shakhtar

Antwerp geeft om 18u45 partij aan Shakthar Donetsk in de Champions League.

Het wordt de eerste Champions League-partij ooit in de Bosuil, op de kwalificatie tegen AEK Athene na (dat toch maar een voorrondewedstrijd was).

Ondanks de mindere vorm bij Antwerp, en dan vooral in het aanvallende compartiment, kiest trainer Mark Van Bommel toch voor de te verwachten namen in de basisopstelling. Balikwisha en Muja zullen vanop de flank posteren met Vincent Janssen diep in de spits. Kerk blijft op de bank.