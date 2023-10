🎥 "Joden branden het best": 'Supporters' zingen wansmakelijk antisemitisch lied voor match tegen Tel Aviv, KAA Gent reageert bijzonder ferm

De wedstrijd tussen KAA Gent en Maccabi Tel Aviv verliep voorspoedig en zonder incidenten in of rond het stadion. De supporters uit Israรซl staken wel wat pyrotechnisch materiaal aan voor de wedstrijd, maar alles verliep prima. In de Gentse binnenstad was er wรฉl een probleem.

Een aantal Gentse 'supporters' lieten zich bijzonder negatief uit tijdens een zangstonde voor de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. Daarbij zongen ze een antisemetisch lied onder meer.

"Mijn vader zat op commando’s, mijn moeder zat bij de SS. Samen verbrandden ze Joden want Joden branden het best", klonk het in de gezangen. We willen iedereen waarschuwen voor de schokkende beelden.

KAA Gent heeft in een statement onmiddellijk de gezangen veroordeeld: "Aan de vooravond van de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv is in de stad door een groep jongeren een antisemitisch lied gezongen. KAA Gent wil benadrukken dat onze club elke mogelijke vorm van racisme veroordeelt."

"Met onze KAA Gent Foundation zetten wij ons al jarenlang en via tal van maatschappelijke projecten elke dag in voor inclusie en verbinding. Dat is waar KAA Gent voor staat. Tijdens de wedstrijd was er in ons stadion op geen enkel moment enige vorm van antisemitisme te merken."

"De politie is een onderzoek gestart naar de gezangen in de stad, KAA Gent wacht daarvan de resultaten af. Samen met de KAA Gent Foundation, de Supportersraad en onze supportersverenigingen gaan we intussen met Kazerne Dossin verder met dit thema aan de slag."