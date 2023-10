Vader Vanheusden haalt uit naar Rode Duivels én ex-ploeg van Zinho

Zinho Vanheusden lijkt helemaal terug dankzij Standard. Dat leverde hem nu zelfs een selectie bij de Rode Duivels op.

Eerst was hij er niet bij, maar bondscoach Domenico Tedesco riep hem uiteindelijk toch op. De sterke seizoensstart van Zinho Vanheusden bij Standard leverde hem eindelijk weer een plaatsje bij de Rode Duivels op.

Vader Johan Vanheusden is alvast in zijn nopjes en volgens hem is de reden daartoe duidelijk. “De medische staf van Standard had hem niet beter kunnen klaarstomen voor dit seizoen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Hij wordt er wekelijks gescreend en krijgt een aangepast trainingsschema om het risico op overbelasting te minimaliseren. Ook de coach denkt daar perfect in mee.”

Hij haalt daarover meteen ook uit naar de Rode Duivels. “Hopelijk is dat ook het geval bij de nationale ploeg. Het voelt nu een beetje alsof hij uit zijn beschermende cocon stapt.”

Vorig seizoen draaide hij amper 248 minuten in de Nederlandse competitie. “Bij AZ zullen ze nu wel vloeken. Ook daar werd hij prima begeleid, maar door omstandigheden heeft hij er zich nooit echt kunnen tonen.”

Standard is dan ook een heel goede keuze geworden. “Het is de enige plek waar hij opnieuw helemaal zichzelf kon worden. Daar is hij het bestuur, zijn ploegmaats en de supporters heel dankbaar voor. Zonder hun steun was het hem nooit gelukt.”