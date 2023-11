"40 miljoen euro": Duwen goudhaantjes Genk en Antwerp toptransfers van Anderlecht, Gent en Club Brugge weg uit de recordboeken?

KRC Genk en Royal Antwerp FC nemen het tegen elkaar op in een onvervalste topper op zaterdagavond. Bij beide ploegen lopen een aantal echte toppers rond. Wat mogen we van hen verwachten naar de toekomst toe?

Tot op heden is de duurste transfer in de Jupiler Pro League aan uitgaande zijde volgens Transfermarkt nog steeds die van Charles De Ketelaere naar AC Milan voor 36,5 miljoen euro. Met Jonathan David van Gent naar Lille en Jérémy Doku van Anderlecht naar Rennes is het podium knap gevuld.

Volgens sommige analisten zouden er de komende maanden wel eens nieuwe records kunnen worden gebroken. Met name bij Genk en Antwerp lopen er namelijk op het middenveld goudhaantjes rond die heel wat geld kunnen opbrengen.

40 miljoen euro?

"Voor minder dan 40 miljoen euro moeten Genk en Antwerp die spelers niet verkopen", klinkt het volgens Het Laatste Nieuws bij een Engelse makelaar. Het gekke aan de zaak is dat de cijfers wel enorm uiteen lopen naargelang de makelaar.

"Het is aan de kopende club om het bedrag op tafel te leggen, of het nu 18, 25 of 40 miljoen euro is. Een speler is waard wat de gek er wil voor geven", geeft econoom Thomas Peeters aan.