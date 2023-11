KV Mechelen kan zich enorm optrekken aan plotse ontdekking: "Een troef, wisten dat we het zo konden forceren"

Dan zit een ploeg als KV Mechelen in de problemen en staat plots een ontdekking op. Die ontdekking luistert naar de naam Norman Bassette, een 19-jarige Belg die een gesel was voor de Charleroi-defensie.

Scoren deed de vervanger van de geblesseerde Lauberbach niet, maar een strafschop afdwingen wél en dat was meteen beslissend. "Het was misschien een lucky bal over de verdediging, maar het is een troef dat Norman enorm snel is en er lag wel wat ruimte in de rug van Charleroi", zo zag Fred Vanderbiest die fase.

Met zijn snelheid en zijn gretigheid viel de uit de provincie Luxemburg afkomstige speler inderdaad sowieso wel op. Bassette was ook niet de enige youngster die KVM opstelde. Dat kwam ook door de blessuregevallen en hoeft voor Vanderbiest nu ook niet elke week het geval te zijn.

Snelle KVM-spits

Al is de prestatie van Bassette zeker een opsteker. "We wisten dat we met zijn snelheid iets konden forceren, hij heeft veel loopvermogen. Soms doet hij nog iets te veel, maar voor zijn eerste competitiewedstrijd in de basis was het zeker oké."

De spits genoot zichtbaar en bespeelde de KVM-aanhang. "Iedere aanvaller heeft vertrouwen nodig en dat krijg je ook door de interactie met het publiek", zegt Bassette zelf, die uitgerekend tegen zijn ex-ploeg schitterde. "Ik heb natuurlijk liever dat wij winnen dan dat zij winnen, maar ik wens Charleroi het beste."

Bassette weet wat fans graag hebben

Zich uit de naad werken, dat is de eerste opdracht waar hij mee op het veld stapte. En dan komt de rest meestal ook wel. "Ja, op het einde was ik moe en ik voelde ook iets aan mijn hamstrings. Ik heb alles gegeven. Dat is wat de supporters hier graag hebben, spelers die alles geven. "