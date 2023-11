Charleroi-speler Daan Heymans komt met opvallende uitspraak die ze bij Antwerp niet graag zullen horen

Antwerp heeft afgelopen weekend met 6-0 gewonnen van Standard. Geweldige cijfers na een geweldige wedstrijd van The Great Old.

Velen zagen dat de aanvallers bij Antwerp goed hun werk deden, met name Balikwisha, Janssen en Muja. Dat zag ook Charleroi-speler Daan Heymans. "Als die drie in vorm kunnen blijven, gaan ze erg veel ploegen in de problemen brengen", vertelde hij bij 90 minutes.

Toch is Heymans niet helemaal onder de indruk van Antwerp en ziet hij hen niet als een mogelijke titelkandidaat voor dit seizoen. Opvallend wel, zo vroeg in het seizoen. "Al denk ik niet dat ze sterk genoeg zijn om opnieuw voor de titel te spelen."

Binnen enkele weken, op 6 december, neemt Heymans met Charleroi het opnieuw op tegen Antwerp in de Croky Cup. Eerder dit seizoen speelden de Zebra's al eens tegen The Great Old. Toen werd het 3-2 voor Charleroi.