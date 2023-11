Rode Duivels, opgelet: tegenstander zorgt voor heuse stunt - reekshoofdenstatus wel stapje dichterbij

Zondag spelen de Rode Duivels hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd in Brussel tegen Azerbeidzjan. Maar ook op donderdag waren er alweer een aantal interessante wedstrijden, ook in de groep van de Belgen onder meer.

Groep A

In groep A waren Spanje en Schotland al zeker van hun stekje op het EK. De Spanjaarden hebben een goede zaak gedaan met oog op groepswinst.

Ze wonnen met 1-3 bij Cyprus, met doelpunten van Yamal, Oyarzabal en Joselu in het eerste halfuur. De Schotten van hun kant raakten niet verder dan 2-2 bij Georgië.

Groep F

In de groep van de Belgian Red Devils won Oostenrijk met 0-2 bij Estland. Daardoor staan zij voorlopig op kop in de groep en moeten de Belgen winnen van Azerbeidzjan om de groepswinst (en reekshoofdenstatus) naar zich toe te trekken.

En misschien wordt dat toch meer opletten dan op voorhand gedacht. De Azeri klopten in eigen huis namelijk Zweden met maar liefst 3-0. Mahmudov maakte er twee, ook Dadashov deed de netten trillen. Musatafazade kreeg wel rood en is er dus normaal gezien niet bij in Brussel zondag.

Groep G

Bulgarije speelde 2-2 gelijk tegen Hongarije. Daardoor zijn de Hongaren weliswaar geplaatst, maar kunnen ze al niet meer in pot 1 terechtkomen. Als de Belgen winnen van Azerbeidzjan, is ook de reekshoofdenstatus een zekerheid.