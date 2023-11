Degryse verwacht iets fenomenaal bij Duivels op het EK: "Tegen dan gaat hij dat ook kunnen, wereldniveau is dat"

We hebben een aanval die iedereen schrik gaat aanjagen. Een spits die ze blindelings kan binnen trappen en een winger die een verdediger gek kan maken. En nu ook iets cruciaal aan zijn spel heeft toegevoegd.

Jérémy Doku is een gesel in de Premier League en bij de nationale ploeg. Marc Degryse ziet dat hij de perfecte keuze maakte door voor Manchester City te tekenen. Daar leerde hij immers ook hoe hij zijn ploegmaats in de box moet bedienen.

"Er is altijd veel te doen over de transfer die een speler maakt, met het oog op speelkansen en de nationale ploeg", aldus Degryse in HLN. "Doku kon geen betere keuze maken dan Manchester City. Dat is op zijn lijf geschreven, om vaak tegen ploegen te spelen die op hun eigen zestien kamperen."

Op internationaal niveau zijn die twee niet te stoppen

Degryse weet dat hij tegen het EK nog sterker zal zijn dan nu. "De volgende stap is nog om topwedstrijden te beslissen. Champions League, Premier League... Ook dat is een proces. Maar dat gaat hij ook kunnen, daar twijfel ik niet aan. Naar het EK toe gaat hij dít ook kunnen in topwedstrijden."

En ja, hij gaat ook altijd spelen bij de Duivels, samen met Lukaku. "Met alle respect voor Trossard, Carrasco, Openda... Maar op internationaal niveau zijn die twee niet te stoppen. Ze hebben iets speciaals. Wereldniveau is dat. Zet daar nog een De Bruyne bij, en je kan elk land pijn doen."