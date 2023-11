Dit had Club Brugge liever niet zien uitlekken: Zo kwam Vincent Mannaert diamenten als Sylla en Nusa op het spoor

Club Brugge zet al enkele jaren in op het opsporen en aantrekken van toptalenten. En het moet gezegd: de blauw-zwarte clubkas vaart er wel bij. Nu kennen we ook de strategie achter dat concept.

Antonio Nusa, Abakar Sylla,… zijn dé voorbeelden van de strategie van Club Brugge. De talenten worden op jonge leeftijd aangetrokken en enkele maanden of jaren later met héél véél winst verkocht.



Eén van de geheimen van Vincent Mannaert is StatsBomb. Het platform monitort constant competities, statistieken en prestaties wereldwijd om op die manier spelersprofielen te ontdekken én in kaart te brengen.

We are delighted to announce our renewed partnership with Club Brugge 🔵⚫@ClubBrugge will continue to enhance their scouting and analysis operations with our industry-leading core dataset and powerful IQ platform.



Read more about the announcement🔽https://t.co/OPqsYGxPMS — StatsBomb (@StatsBomb) November 21, 2023

De samenwerking tussen Club Brugge en StatsBomb is ondertussen verlengd. Al willen we ook nog even meegeven dat niet alleen zo’n bureau, maar ook de kennis en ervaring in het veld ervoor zorgen dat Club Brugge jaar na jaar kan scoren op de transfermarkt.