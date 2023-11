Besnik Hasi spreekt zich uit over betonvoetbal: deze boodschappen hebben spelers en fans KV Mechelen al gekregen

Zou KV Mechelen naar betonvoetbal durven grijpen in de strijd om het behoud? Besnik Hasi maakt dat en nog wat andere zaken alvast duidelijk naar spelers en fans.

Na het ontslag van Defour had Rob Schoofs gepleit voor een harde coach die duidelijkheid brengt. Is KVM op dat vlak op zijn wenken bediend? "Ik weet niet hoe ik mezelf zou omschrijven, maar ik ben wel iemand die voor duidelijkheid kiest in zijn communicatie", aldus Besnik Hasi. "Ik heb in het verleden altijd mijn gedacht gezegd."

"Naar de spelers toe neem ik dezelfde houding aan", verzekert de coach die dit weekend voor het eerst in de dug-out zit bij KV Mechelen. "Ik wil met hen open kunnen spreken. Ik wil niets doen waar de spelers zich niet goed bij voelen."

Constructieve supportersavond bij KV Mechelen

Ongetwijfeld wil Hasi ook bij de supporters op een goed blaadje staan. Er is al een supportersavond gehouden, in het bijzijn van voorzitter Van Esch en technisch directeur Matthys. "Ik vond het constructief. Ik was nog maar net toegekomen, er waren vooral vragen voor de voorzitter en technisch directeur."

Al is het wel Hasi die met de huidige groep de lijnen zal uitzetten. "We willen het soort voetbal brengen dat overeenstemt met de situatie waar we in zitten. Normaal zou je een bepaald risico in het spel willen leggen. Dat willen we nu vermijden, maar we willen wel blijven voetballen. Betonvoetbal ga ik niet brengen."

Hasi wil fans mee in het verhaal

"Dat zou ik niet kunnen, zelfs als ik het zou willen", maakt Hasi duidelijk. "Ik weet dat de fans dit seizoen nog niet veel gekregen hebben, maar als we ze meekrijgen in ons verhaal, gaan we er beter van worden. Daar gaan we alles voor doen."