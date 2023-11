Reactie Hasi glashelder over accenten in spel KVM en zegt wat triomfantelijke terugkeer op persoonlijk vlak betekent

Zondagavond was het dan eindelijk zover: de terugkeer van Besnik Hasi als trainer in de Belgische competitie. Het werd een triomfantelijke comeback, want KV Mechelen trakteerde thuisploeg Kortrijk op een droge 0-3.

Veel pluimen op zijn hoed hoefde de coach die voor het eerst bij KVM in de dug-out zat niet te hebben. "Het gaat niet om mij persoonlijk. Je wil altijd winnen. Een 0-3 is altijd mooi. Ik zag de jongens hard voor mekaar werken. Ik heb er van genoten, maar blijf er rustig onder." Hasi wil natuurlijk bepaalde accenten in het spel van KV Mechelen slijpen. Heeft hij die al teruggezien? "Ik heb die accenten voor een stukje teruggezien, maar het moet nog meer zijn. Er is ook tijd om daar aan te werken. Er moet ook durf aan de bal zijn." KV Mechelen moet balans vinden De spelers moeten daar nog een betere balans in vinden. "Mechelen heeft misschien matchen verloren door te veel risico's te nemen, maar dat betekent niet dat we helemaal geen lef mogen tonen. Dan verwijs ik naar de twintig minuten dat we het moeilijk hadden met de positie van Bruno en Kadri." Oplossingen vinden voor problemen die de tegenstander creëert is dan ook zo'n belangrijk onderdeel van het voetbal. "Je kan trainen ter voorbereiding van een wedstrijd, maar een tegenstander kan ook met totaal andere namen spelen. Zoals nu het geval was. Daar moet je antwoord op bieden."