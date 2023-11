Nieuwe deal: hier zijn de matchen van de Champions League tot 2027 te zien in Vlaanderen met ook goed nieuws voor fans

VTM heeft voor de komende drie jaar de rechten van de Champions League voor de dinsdag-, woensdag- en donderdagwedstrijden in portefeuille. Dat meldt DPG Media dinsdag in een persbericht.

Met de nieuwe overeenkomst kan VTM 2 vanaf 2024 niet alleen de wedstrijden op woensdag en de matchen van Belgische clubs op dinsdag uitzenden.

In de komende drie jaar kunnen voetbalfans bij VTM 2 de beste wedstrijd met een Belgische club vanop de eerste rij beleven en kan de zender op alle andere speeldagen kiezen welke topper ze naar de Vlaamse huiskamers brengt.

VTM 2 haalt met het rechtenpakket veel matchen naar het open net en dat is volgens de zender ongezien in ons land en in Europa, waar het merendeel van de matchen van de Champions League achter een betaalmuur zit.

Aster Nzeyimana zal tijdens de matchen van de Champions League niet alleen in het commentaarhok te vinden zijn. In tandem met VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx zal hij vanuit de studio ook als host en samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde voetbalfans door de wedstrijden van de Champions League loodsen.

Aan Franstalige kant zijn de wedstrijden te bekijken op RTL.