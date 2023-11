Kevin De Bruyne en Eden Hazard, bij de beste van hun generatie: Cijfers bewijzen het opnieuw

Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn twee van grootste namen van het Belgische voetbal. Terwijl de ene onlangs zijn voetbalpensioen aankondigde, werkt de andere aan zijn terugkeer op het veld.

Teamgenoten bij de Rode Duivels, tegenstanders toen ze de verdediging van de Premier League terroriseerden, Eden Hazard en Kevin De Bruyne behoren ongetwijfeld tot de grootste vertegenwoordigers van de gouden generatie van het Belgische voetbal.

Hun palmares is indrukwekkend en hun stempel op de voetbalgeschiedenis zal voor altijd voortleven. Het bewijs als dat nog nodig is? De statistieken. De twee belgen werden geranschikt in een lijst met voetballers die de meeste kansen creëerden in de afgelopen tien jaar.

Eden Hazard staat gewoon bovenaan de lijst, terwijl De Bruyne daar vlak achter staat op de derde plaats. Zeer, zeer hoge klasse... of beter nog: wereldklasse.