RWDM-eigenaar slaat alweer toe bij zijn Franse club: trainer na twee maanden buiten

Olympique Lyon zit in zijn grootste crisis in decennia. De club staat allerlaatste in de Ligue 1 met slechts 7 punten. Ook de nieuwe trainer, Fabio Grosso, heeft die situatie niet kunnen omdraaien. En John Textor, eigenaar van Lyon en RWDM, is niet de meest geduldige persoon.

Volgens L'Equipe is Grosso ontslagen, wat nog niet bevestigd werd door de club zelf. De prestaties hebben niet aan de verwachtingen voldaan. Een persconferentie van Fabio Grosso stond gepland om 13.00 uur volgens een tweet van Olympique Lyonnais die sindsdien is verwijderd. Als voormalig coach van Bari, FC Sion en Frosinone, werd Fabio Grosso gekozen om Laurent Blanc op te volgen, die werd ontslagen na een rampzalige seizoenstart. Maar de 46-jarige Italiaan heeft niet veel beter gepresteerd. In zeven wedstrijden behaalden de spelers van Olympique Lyonnais slechts één overwinning tegen Rennes. Ze verloren vier wedstrijden en speelden twee keer gelijk. De laatste nederlaag van de club tegen Lille op 26 november lijkt dus de druppel te zijn geweest.