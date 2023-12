Nieuw trainersontslag in de maak? Spelers komen met duidelijke boodschap na nieuwe nederlaag

De teams die dit seizoen al laatste of voorlaatste stonden? Die hebben ondertussen allemaal een nieuwe coach of hun coach ontslagen. En dus is de vraag wat er bij KAS Eupen gaat gebeuren, die in de degradatietopper tegen Westerlo onderuitgingen en nu steeds dieper zakken.

Westerlo, KV Mechelen, OH Leuven en KV Kortrijk (2x) zijn dit seizoen al van coach veranderd. En dus is de vraag of Florian Kohfeldt nog lang kan aanblijven bij KAS Eupen. Na een prima start met 10 op 15 is het al wekenlang krot en mot bij de Panda's.

Frustrerende verliespartijen

Westerlo is over de Oostkantonners gesprongen en zo wordt het stilaan een nijpend probleem voor KAS Eupen. Toch staan de spelers nog steeds achter coach Florian Kohfeldt, zo klinkt het. "De spelers moeten het laten zien op het veld", aldus Paeshuyse tegen Sporza na de nederlaag tegen Westerlo. "Iedereen staat nog achter de coach."

En wat denkt die oefenmeester er zelf van? "Het is hetzelfde van de vorige weken, we blijven teveel domme fouten maken en dat is jammer. We spelen goed en versieren grote kansen, maar verliezen toch. Het is frustrerend."