Mintjens spreekt klare taal over stadiondossier van Antwerp en doet serieuze uitspraak

Tania Mintjens wil duidelijkheid scheppen. Na de uithaal van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens bij de titelviering van afgelopen seizoen, neemt zij het woord.

Tania Mintjens gaf een interview aan Het Belang van Limburg. "Mijnheer Gheysens heeft me in volle viering voor iedereen die het horen wilde afgeschilderd als het probleem Mintjens", begint ze bij de krant. "Het was alsof naast Brabo op de Grote Markt de guillotine al klaarstond, of de brandstapel"

De eigenares van de gronden is zeer duidelijk en komt met serieuze uitspraken. "Ik verkoop nooit. Jamais. Niet aan de stad, niet aan Gheysens, aan niemand. En als ik sterf, mag mijn zoon die grond óók niet verkopen. Dat is al allemaal officieel vastgelegd."

Mintjens heeft heeft het naar eigen zeggen goed voor met de club en wil daarom niet verkopen. "Ik ben de beste garantie dat de club altijd zal kunnen blijven voetballen op dat plein. Als iemand anders de gronden in handen zou krijgen, ben ik daar niet zo gerust in."