Transfernieuws en Transfergeruchten 27/12: Buchanan - Vermeeren - Nusa

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Buchanan - Vermeeren - Nusa

'Topclub zet door in gesprekken met Club Brugge over Antonio Nusa'

Speelt Antonio Nusa na de winterstop nog voor Club Brugge? Het zou zo maar kunnen dat het goudhaantje weg is. (Lees meer)

Engelse tabloid heeft nieuws: eerste topclub heeft bod voor Arthur Vermeeren klaar staan

Antwerp zal zijn middenvelder aan het einde van het seizoen verliezen. In Engeland wordt al geprobeerd om Arthur Vermeeren deze winter aan te trekken en hem vervolgens uit te lenen aan zijn opleidingsclub. (Lees meer)

Gazzetta is al zeker, maar Club Brugge speelt het hard aan onderhandelingstafel over Buchanan

Tajon Buchanan zat ook gisteren niet in de wedstrijdselectie van Club Brugge. De Canadese winger is nog steeds onderweg naar Inter. La Gazzetta dello Sport pakte zelfs al met een volledige pagina over zijn transfer uit. (Lees meer)