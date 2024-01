Radja Nainggolan binnenkort misschien weer op uw tv-scherm, want het kriebelt voor nieuw avontuur: "Voor de fun"

Uit het oog, maar niet uit het hart. Is dat de gepaste manier om de situatie van Radja Nainggolan te beschrijven ten aanzien van de Belgische voetbalfan? In elk geval keert de middenvelder binnenkort misschien wel terug in uw huiskamer.

Het zal dan niet zijn in één of andere samenvatting van een voetbalwedstrijd. Om de voetballer Radja Nainggolan aan het werk te zien, moet u tegenwoordig in het verre Indonesië zijn. Een acte de présence voor een Vlaams televisieprogramma behoort wel nog altijd tot de mogelijkheden.

Wie weet zal de voormalige international wel proberen om in de voetsporen te treden van Guga Baúl. "Erik Van Looy vraagt al een tijd of ik mee zou doen aan de Slimste Mens ter Wereld: voor de fun zou ik dat wel willen doen", zegt Nainggolan in een interview met Het Nieuwsblad.

Financiële inspanning gedaan voor Nainggolan

Een stevige teaser. Uiteraard moet het toch ook even over voetbal gaan. Nainggolan verklaarde eerder zijn transfer naar Bhayangkara door te zeggen dat die club als enige moeite deed om hem te halen. Financieel, bedoelt hij dan. "Ik had ook in Europa kunnen blijven, maar voor 200.000 euro per jaar ga ik niet sjotten."