Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Bonucci - Mbappe Lottin - Gboho - El Messaoudi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bonucci - Mbappe Lottin - Gboho - El Messaoudi

OFFICIEEL: Ex-speler Standard en KV Mechelen trekt naar wel heel verrassende competitie

Een transfer die in de categorie 'verrassingen' mag komen te staan. Ahmed El Messaoudi, de Belgisch-Marokkaanse middenvelder van FC Emmen, trekt met onmiddellijke ingang naar... de Kazachse competitie. (Lees meer)

Is het eindelijk zover? 'Mbappé zijn transfer is al in kannen en kruiken'

Het is al een paar jaar een welles-nietes-spelletje. Elke transferperiode wordt Kylian Mbappé aan een transfer naar Real Madrid gelinkt. Carlo Ancelotti wil er zelfs geen vragen meer over beantwoorden. Maar nu lijkt er een einde te komen aan de soap. Of een begin aan een nieuwe? (Lees meer)

Cercle Brugge kan alweer cashen op speler die ze gratis oppikten

Cercle Brugge lijkt nog één van zijn basisspelers te verliezen. De Franse winger Yann Gboho staat immers dichtbij een overstap naar Toulouse. (Lees meer)

Batshuayi krijgt er enorm ervaren en iconische ploegmaat bij

De transfer is zo goed als rond: Leonardo Bonucci gaat in Turkije een vervolg aan zijn uitgebreide carrière maken. De Italiaanse verdediger is rond met Fenerbahçe, waar hij ploegmaat wordt van Michy Batshuayi. (Lees meer)