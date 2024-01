Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Fofana

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 10/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Fofana

'Gentse kassa rinkelt: meteen medische testen voor goudhaantje, absolute miljoenendeal op komst'

KAA Gent is één van zijn sterkhouders nu echt bijna kwijt. Malick Fofana trekt zoals al eventjes duidelijk was naar Olympique Lyon, een laagvlieger dit seizoen in de Franse Ligue 1 en daardoor op zoek naar versterking. (Lees meer)