Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Lestienne - Keita - Denkey - Patris

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 11/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lestienne - Keita - Denkey - Patris

De man van vier miljoen in het Lotto Park: winters vertrek nog aan de orde?

Louis Patris had zijn komst in het Lotto Park totaal anders voorgesteld. Is een vertrek deze maand het plan? (Lees meer)

Maxime Lestienne laat zich uit over terugkeer naar Jupiler Pro League

Bijna twee jaar speelt Maxime Lestienne in Singapore. Het is uitkijken of hij ooit nog terugkeert naar de Jupiler Pro League. (Lees meer)