Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Holzhauser - Flips - Helander

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 15/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Holzhauser - Flips - Helander

Van sterspeler naar contract verbroken bij OH Leuven: Holzhauser is vrije speler

Raphael Holzhauser is niet langer een speler van OH Leuven. De 30-jarige Oostenrijkse aanvallende middenvelder zijn contract werd in onderling overleg verbroken. (Lees meer)

Anderlecht vangt eerste keer bot, maar geeft de moed nog niet op

Anderlecht heeft zijn gewenste centrale verdediger gevonden. Het gaat om Filip Helander, een Zweedse verdediger van het Deense Odense. Jesper Fredberg wil zijn contacten daar gebruiken om de situatie te ontmijnen. (Lees meer)

Beslissing over topaankoop Anderlecht is gevallen: "Ik was nochtans overtuigd dat hij de juiste speler was"

De stage van Anderlecht zit erop en die verliep goed. Maar nu een paar jongens terug op Belgische bodem zijn, kunnen ze gaan onderhandelen over een (tijdelijk) vertrek. Justin Lonwijk zit in die positie, maar ook Alexis Flips. En daar is Brian Riemer duidelijk over. (Lees meer)