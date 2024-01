Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Kompany - Van Eenoo - Theate - Benson - Vertessen - Hadjam - Paintsil - Thiam

Het is al langer bekend dat Westerlo een te grote kern heeft. Nu is één van hun ervaren rotten vertrokken richting de Challenger Pro League. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Van Eenoo - Theate - Benson - Vertessen - Hadjam - Paintsil - Thiam

Manuel Benson kan mooie transfer maken en terug voor de titel gaan spelen

Manuel Benson zit onder Vincent Kompany meer op de bank dan hem lief is. Gelukkig is er een oplossing in de maak. (Lees meer)

OFFICIEEL: Beerschot versterkt zich met het oog op de titelrace

Ondanks dat Beerschot zich in financieel moeilijk vaarwater bevindt, hebben ze zich toch versterkt met het oog op de komende titelrace. (Lees meer)

Italianen leggen officieel bod neer voor basisspeler van Rode Duivels, toptransfer in de maak

Er beweegt nog heel wat rond onze Rode Duivels. Maar de grootste geruchten gaan over Arthur Theate. De linksback van Domenico Tedesco kan een toptransfer maken, want Napoli heeft een officieel bod neergelegd bij Rennes. (Lees meer)

Deadline verstreken, maar Genk-sterkhouder kan alsnog vertrekken als achterpoortje gevonden wordt

Bij KRC Genk dachten ze dat de transfersoap rond Joseph Paintsil voorbij was. De deadline in zijn contract waardoor hij voor een beperkt bedrag kon vertrekken, is immers verstreken en er kwam geen deal met LA Galaxy. De Amerikanen geven echter nog niet op. (Lees meer)

Standard moet overschakelen naar dit B-plan nadat transfer in het water viel

Standard heeft alweer een klap ontvangen. Ze dachten rond te zijn met hun nieuwe linksachter, Jaouen Hadjam, maar die heeft zijn kar alsnog gekeerd. De Rouches moeten nu overschakelen naar hun plan B, maar ook dat wordt geen sinecure. (Lees meer)