Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Vermeeren - Frey

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vermeeren - Frey

Deal zo goed als rond: Antwerp raakt verlost van overbodige en heel dure speler

Antwerp moet op elke euro letten en dan is het geen cadeau om een speler met een heel dik contract in je B-kern te hebben lopen. Michael Frey zit daar al een heel seizoen, maar nu is de oplossing gevonden. (Lees meer)