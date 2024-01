🎥 Rob Schoofs glundert na heldenrol voor Malinwa in 96ste minuut en legt op iets de nadruk: "Dat gebeurt niet vaak"

Rob Schoofs is de grote held van Malinwa na zijn beslissende treffer in de 96ste minuut tegen RWDM. Met een fenomenale trap van op afstand trok de aanvoerder zijn ploeg over de streep.

Het was niet enkel het belang van het doelpunt dat boekdelen sprak, ook de makelij ervan. Een absoluut pareltje, na een uitgevoetbalde hoekschop. "Het was het plan om naar de bal toe te lopen en te kijken wat er gebeurt. Ik had al een paar keer de bal afgegeven en nu was het het moment om te trappen", oordeelt de matchwinnaar.

"Dat die bal zo binnengaat, is natuurlijk prettig", glundert Schoofs. "In extra tijd de winning-goal maken op die manier, dat gebeurt niet vaak. Ik ga eerst de beelden nog een paar keer moeten bekijken. Ik dacht dat de bal een te hoge vlucht nam, maar ineens viel ie toch binnen."

De poging van de middenvelder paste precies goed, met een delirium als gevolg. "Het gaat snel. Vanuit mijn oogpunt viel de bal perfect in de hoek. Het zijn heel belangrijke punten. De manier waarop de match verlopen is, maakt de ontlading des te groter."

De traptechniek van Schoofs is uiteraard al lang geen geheim meer in de Jupiler Pro League. "Dat ik er een patent op heb? Het was al even geleden, het was dus tijd om die trap nog eens boven te halen."