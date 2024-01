Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Sebaoui - Schmeichel - Huiberts - Hashioka

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sebaoui - Schmeichel - Huiberts - Hashioka

'Hashioka niet in derby, maar Japanner kiest ander avontuur dan KRC Genk'

Vanmiddag spelen STVV en KRC Genk tegen elkaar. Dat zal wellicht zonder Daiki Hashioka zijn, maar hij trekt niet naar Genk. (Lees meer)

'Beerschot dicht bij versterking voor middenveld'

Beerschot is op zoek naar versterking. Een aanvaller heeft het al, nu is ook een middenvelder nadrukkelijk in beeld. (Lees meer)