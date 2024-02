Kwam Club Brugge heel goed weg bij discutabele fase? Iedereen denkt hetzelfde

Club Brugge heeft de zege weten thuis te houden tegen Union SG. De 2-1 thuisoverwinning is wel niet meteen de meest gunstige uitgangspositie naar de terugwedstrijd toe. Maar het had misschien ook wel erger gekund.

Jorne Spileers kreeg nog vlak voor de pauze een gele kaart van de arbitrage. En daarmee kwam hij volgens sommigen nog heel goed weg. Want was hij niet de laatste man? Het was in ieder geval nog op de eigen helft, dus ver van doel.

Op de sociale media van X regende in ieder geval reacties. Volgens sommigen was Spileers wel degelijk de laatste man en dus kwam de centrale verdediger goed weg. Een bloemlezing van de gekste reacties op de sociale media.

