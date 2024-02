Hoezo uitwedstrijd? Club Brugge neemt Jan Breydel in tegen Cercle

Zondagnamiddag neemt Cercle Brugge het op tegen Club Brugge en die Brugse derby zou wel eens knallen kunnen worden. Club Brugge is het alvast aan het overnemen in het stadion, zoveel is duidelijk.

Zondag speelt Cercle Brugge in principe thuis tegen Club Brugge. De Vereniging staat vijfde in het klassement, Club staat derde. Beide ploegen hebben dus nog heel wat te winnen én te verliezen in het duel tussen beide Brugse teams. Meer dan 6000 'uitsupporters' voor Brugse derby Op woensdag werd er al aangekondigd dat er 5600 supporters van blauw-zwart aanwezig zouden tekenen, ondertussen werd een extra benedenring opengesteld voor de supporters. En daar gaan ze opnieuw gretig op in bij de 'bezoekers'. Stilaan wordt het eerder een thuismatch dan een uitmatch voor Club Brugge. De volledige zuidtribune is ondertussen opengesteld, er zijn al meer dan 6000 tickets verkocht. En daar hoeft het op zich zelfs niet bij te gaan blijven.





