Opvallend: Anderlecht is de meest veerkrachtige ploeg in België, ook deze clubs in de top-5 (en drie teams haalden nog nooit achterstand op!)

We zitten stilaan in de laatste rechte lijn van de Jupiler Pro League. En dus is het afwachten wat de diverse ploegen nog allemaal gaan laten zien in de laatste vier speeldagen. Als het over weerbaarheid gaat, dan is RSC Anderlecht dé ploeg der ploegen.

RSC Anderlecht kwam vorige week op achterstand tegen STVV dankzij Steuckers, maar zette het uiteindelijk nog helemaal recht. Met doelpunten van Hazard, Stroeykens, Dolberg en een strafschop werd het zelfs nog 4-1. Het is bovendien niet de eerste keer dat paars-wit in 2024 een scheve situatie nog (deels) weet recht te trekken. Tegen Union SG (28 januari) kwamen ze terug van een 0-2 achterstand naar 2-2, tegen OH Leuven (21 januari) maakte Patris de 1-1 in het King Power aan den Dreef. Anderlecht pakte al zeventien punten na een achterstand Als we alles samentellen, dan pakte RSC Anderlecht dit seizoen al zeventien(!) punten nadat het op achterstand kwam. Geen enkel team in de Jupiler Pro League doet beter volgens de cijfers van Transfermarkt. Naast RSC Anderlecht valt op dat ook KAA Gent (14 punten), RWDM (12 punten), Antwerp (10 punten), Union SG (9 punten) en Club Brugge (9 punten) toch nog wel wat punten wisten in te lopen na een achterstand. Eupen, Kortrijk en Westerlo wisten nog nooit te winnen na een achterstand Wel moet worden duidelijk gemaakt dat Anderlecht in totaal elf keer op achterstand kwam, terwijl Union SG amper zeven keer op achterstand kwam en RWDM bijvoorbeeld zelfs liefst twintig keer van een 0-1 moest beginnen. Procentueel is het dus mogelijk een ietwat ander verhaal. Onderaan valt op dat Westerlo, Kortrijk en Eupen nog geen enkele keer konden winnen na een achterstand. De Westelse Kemphanen wisten wel al zes keer een gelijkspel vast te grijpen. In de kering kunnen ook die puntjes van groot belang zijn.